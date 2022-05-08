ЕС отменил заседание Совета ассоциации Украина-Евросоюз

8 декабря в онлайн-формате должно было состояться заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, однако Евросоюз принял решение отменить его проведение.
Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе сообщает Deutsche Welle.
Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС намерены провести в очном формате, а не онлайн, отмечается, что такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только в очном формате. И только тогда они могут принимать решения.
На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину - премьер-министр.
Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС намерены провести в очном формате, а не онлайн, отмечается, что такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только в очном формате. И только тогда они могут принимать решения.
На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину - премьер-министр.
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