ЕС осудил решение Путина лишить крымчан права собственности на землю

18:02 23 Март Киев, Украина

С 20 марта 2021 года, согласно указу главы страны-агрессора Владимира Путина , "иностранным гражданам" запрещено владеть землей в большинстве районов Крымского полуострова.

При этом по состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали "иностранцам", большинство из которых - граждане Украины.

Европейский Союз осудил указ президента Владимира Путина, такая информация содержится в заявлении представителя ЕС, полный текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.

«20 марта 2021 года, через год после принятия, вступил в силу указ российского президента, который присоединяет большую часть Крыма и Севастополь к перечню приграничных территорий Российской Федерации, в которых негражданам России не разрешено иметь собственность на землю. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является очевидным нарушением международного права. Таким образом, ЕС не признает этот указ и считает его введение в действие еще одной попыткой силой интегрировать незаконно аннексированный Крым в Россию», - говорится в документе.

В заявлении ЕС еще раз подтвердил устойчивую позицию, что Крым является частью Украины. В этой части российский декрет также выступает нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом по навязыванию российского гражданства жителям полуострова. Это становится причиной произвольного лишения людей собственности.

«Европейский Союз призывает Россию остановить все нарушения международного законодательства на Крымском полуострове. Европейский Союз является непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», - говорится в документе.

Как говорится в заявлении официального представителя, ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины, направленные на восстановление территориальной целостности, и будет продолжать политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе - путем применения ограничительных мер.