ЕС осудил решение Путина лишить крымчан права собственности на землю

С 20 марта 2021 года, согласно указу главы страны-агрессора Владимира Путина, "иностранным гражданам" запрещено владеть землей в большинстве районов Крымского полуострова.
При этом по состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали "иностранцам", большинство из которых - граждане Украины.
Европейский Союз осудил указ президента Владимира Путина, такая информация содержится в заявлении представителя ЕС, полный текст которого обнародован на сайте Европейской службы внешних действий.
В заявлении ЕС еще раз подтвердил устойчивую позицию, что Крым является частью Украины. В этой части российский декрет также выступает нарушением международного гуманитарного права, поскольку является еще одним шагом по навязыванию российского гражданства жителям полуострова. Это становится причиной произвольного лишения людей собственности.
Как говорится в заявлении официального представителя, ЕС поддерживает дипломатические усилия Украины, направленные на восстановление территориальной целостности, и будет продолжать политику непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова, в том числе - путем применения ограничительных мер.
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