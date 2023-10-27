ЕС опаздывает с выполнением обязательства по поставке Украине боеприпасов — Bloomberg

Европейский Союз отстает от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, что потенциально дает российским силам преимущество в снабжении боеприпасами.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно планам, разработанным в начале этого года, ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.
По информации источников, уже прошло более половины этого времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.
По словам осведомленных источников, несколько государств-членов ЕС частно обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.
Соединенные Штаты, преследующие цель увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия. Представители Белого дома отказались от комментариев.
Поскольку контрнаступление Украины достигает ограниченного прогресса, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов, обещанные ЕС, имеют решающее значение для того, чтобы помочь Украине не отставать от производства россии. По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона снарядов, тогда как москва также получила поставки оружия из Северной Кореи и продолжает искать снаряды советских времен.
Союзники надеялись, что их общая поддержка сравнится с россией по объему и что Киев будет иметь преимущество благодаря лучшим стандартам западных снарядов и оружия, сказал один из собеседников агентства.
Согласно планам, разработанным в начале этого года, ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.
По информации источников, уже прошло более половины этого времени, однако план выполнен лишь на 30% и, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, рискует не достичь своей цели.
По словам осведомленных источников, несколько государств-членов ЕС частно обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.
Соединенные Штаты, преследующие цель увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия. Представители Белого дома отказались от комментариев.
Поскольку контрнаступление Украины достигает ограниченного прогресса, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов, обещанные ЕС, имеют решающее значение для того, чтобы помочь Украине не отставать от производства россии. По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона снарядов, тогда как москва также получила поставки оружия из Северной Кореи и продолжает искать снаряды советских времен.
Союзники надеялись, что их общая поддержка сравнится с россией по объему и что Киев будет иметь преимущество благодаря лучшим стандартам западных снарядов и оружия, сказал один из собеседников агентства.
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