18:17 05 августа Киев, Украина

Чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из россии в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, ЕС окончательно принял план снижения спроса на газ на 15%.

Согласно плану, в течение периода с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года страны-члены ЕС должны уменьшить спрос на газ на 15% по сравнению со среднегодовыми показателями последних 5 лет.



В то же время, план предусматривает исключения для членов Евросоюза. В частности, от обязательного снижения спроса на газ освобождены страны, которые не подключены к газовым системам других членов ЕС. Кроме того, страны, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и сильно зависят от газа, также освобождены от этого во избежание риска кризиса в поставках электроэнергии.



Также страны ЕС согласовали, каким образом будет происходить сокращение потребления газа, поэтому выбрали такие меры как

сокращение потребления газа в электроэнергетике,

меры по поощрению промышленности к переходу на другой вид топлива,

национальные кампании по повышению осведомленности,

целевые обязательства по сокращению отопления и охлаждения,

рыночные мероприятия, такие как аукцион между компаниями.

Члены ЕС будут обновлять свои национальные планы по сокращению потребления газа и будут отчитываться Европейской комиссии.







