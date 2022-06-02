ЕС одобрил шестой пакет санкций против рф

17:47 02 июня Киев, Украина

На заседании стран Евросоюза, 2 июня, был одобрен шестой пакет санкций против россии.

Об этом сообщает украинский журналист Рикард Йозвяк.



По его словам, санкции в отношении патриарха Кирилла исключены.



Публикация списка ожидается завтра.



Ранее на этой неделе лидеры ЕС достигли компромисса в вопросе запрета на импорт российской нефти. Эмбарго затронет 90% всего российского нефтяного импорта до конца этого года.