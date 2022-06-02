ЕС одобрил шестой пакет санкций против рф

На заседании стран Евросоюза, 2 июня, был одобрен шестой пакет санкций против россии.
Об этом сообщает украинский журналист Рикард Йозвяк.
По его словам, санкции в отношении патриарха Кирилла исключены.
Публикация списка ожидается завтра.
Ранее на этой неделе лидеры ЕС достигли компромисса в вопросе запрета на импорт российской нефти. Эмбарго затронет 90% всего российского нефтяного импорта до конца этого года.
По его словам, санкции в отношении патриарха Кирилла исключены.
Публикация списка ожидается завтра.
Ранее на этой неделе лидеры ЕС достигли компромисса в вопросе запрета на импорт российской нефти. Эмбарго затронет 90% всего российского нефтяного импорта до конца этого года.
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