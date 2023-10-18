ЕС обязан продолжать поддерживать Украину - Шарль Мишель

10:37 18 октября Киев, Украина

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обязанностью ЕС является продолжение поддержки Украины "так долго, как это будет необходимо".





Мишель отметил, что Европейский союз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и принимающим беженцев государствам, но при этом "остаться решительным и продолжать поддерживать Украину". Об этом политик сообщил во время пресс-конференции по итогам онлайн-саммита Евросоюза , посвященного ситуации на Ближнем Востоке.Мишель отметил, что Европейский союз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и принимающим беженцев государствам, но при этом "остаться решительным и продолжать поддерживать Украину".

"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего заседания Евросовета", — сказал президент ЕР.

Политик добавил, что рф "без сомнения является одной из стран, получающей преимущества от серьезной эскалации насилия" на Ближнем Востоке и "начала пользоваться ситуацией, чтобы подпитывать нарративы" против Евросоюза и партнеров.