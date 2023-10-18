ЕС обязан продолжать поддерживать Украину - Шарль Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обязанностью ЕС является продолжение поддержки Украины "так долго, как это будет необходимо".
Об этом политик сообщил во время пресс-конференции по итогам онлайн-саммита Евросоюза, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.
Мишель отметил, что Европейский союз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и принимающим беженцев государствам, но при этом "остаться решительным и продолжать поддерживать Украину".
Мишель отметил, что Европейский союз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и принимающим беженцев государствам, но при этом "остаться решительным и продолжать поддерживать Украину".
Политик добавил, что рф "без сомнения является одной из стран, получающей преимущества от серьезной эскалации насилия" на Ближнем Востоке и "начала пользоваться ситуацией, чтобы подпитывать нарративы" против Евросоюза и партнеров.
Follow the press conference after the special VTC meeting of the members of the European Council on the situation in the Middle East https://t.co/gi9JKdOVQ0— Charles Michel (@eucopresident) October 17, 2023
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