ЕС обязан продолжать поддерживать Украину - Шарль Мишель

10:37 18 октября Киев, Украина

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обязанностью ЕС является продолжение поддержки Украины "так долго, как это будет необходимо".
 
Об этом политик сообщил во время пресс-конференции по итогам онлайн-саммита Евросоюза, посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

Мишель отметил, что Европейский союз должен продолжать оказывать гуманитарную помощь палестинцам и принимающим беженцев государствам, но при этом "остаться решительным и продолжать поддерживать Украину".
"Наша обязанность и ответственность оставаться решительными и продолжать поддерживать Украину, так долго, как это будет необходимо. Мы будем оставаться мобилизованными в этом смысле. Украина будет единственным пунктом повестки дня следующего заседания Евросовета", — сказал президент ЕР.
Политик добавил, что рф "без сомнения является одной из стран, получающей преимущества от серьезной эскалации насилия" на Ближнем Востоке и "начала пользоваться ситуацией, чтобы подпитывать нарративы" против Евросоюза и партнеров.