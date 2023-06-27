ЕС обсуждает будущее россии: сценарии и возможный распад

"Это не просто наблюдение, это является подтверждением готовности Европейского Союза и его министров (стран-членов) к действиям". Он также сообщил, что в Европейском Союзе активно обсуждаются различные сценарии развития событий в россии, включая возможность ее распада",- отметил Ченцов.