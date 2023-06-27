ЕС обсуждает будущее россии: сценарии и возможный распад

15:51 27 июня Киев, Украина

В Европейском Союзе уже долго длится дискуссия относительно возможных действий европейского сообщества и государств-членов в различных сценариях развития событий в россии, включая даже возможность распада рф.

Такое заявление было сделано послом Украины при ЕС, Всеволодом Ченцовым, во время своего выступления. Дипломат отметил, что Европейский Союз не оставался пассивным наблюдателем, а активно вел интенсивный диалог, включая контакты с украинским руководством, в связи с недавней попыткой мятежа Частной Военной Компании "Вагнер" в россии.

В этой связи он напомнил о решении Совета ЕС увеличить верхний предел финансирования Европейского Фонда Мира на 3,5 миллиарда евро, предусматривающее компенсации странам, передавшим оружие Украине.
"Это не просто наблюдение, это является подтверждением готовности Европейского Союза и его министров (стран-членов) к действиям". Он также сообщил, что в Европейском Союзе активно обсуждаются различные сценарии развития событий в россии, включая возможность ее распада",- отметил Ченцов.
 
"Уже продолжительное время в Европейском Союзе ведется дискуссия о разработке стратегий и действий ЕС и его государств-членов в случае различных сценариев, включая возможность распада россии. Несомненно, эта военная ситуация... привела к единству и мобилизации Европейского Союза, но также научила действовать превентивно, рассматривать различные варианты развития событий и не полагаться на рациональный подход или здравый смысл российских лидеров. То есть на сегодняшний день они понимают, что россия может представить любой сценарий, и что угодно может произойти", - подчеркнул посол Украины при ЕС.