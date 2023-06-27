ЕС обсуждает будущее россии: сценарии и возможный распад

В Европейском Союзе уже долго длится дискуссия относительно возможных действий европейского сообщества и государств-членов в различных сценариях развития событий в россии, включая даже возможность распада рф.
Такое заявление было сделано послом Украины при ЕС, Всеволодом Ченцовым, во время своего выступления. Дипломат отметил, что Европейский Союз не оставался пассивным наблюдателем, а активно вел интенсивный диалог, включая контакты с украинским руководством, в связи с недавней попыткой мятежа Частной Военной Компании "Вагнер" в россии.
В этой связи он напомнил о решении Совета ЕС увеличить верхний предел финансирования Европейского Фонда Мира на 3,5 миллиарда евро, предусматривающее компенсации странам, передавшим оружие Украине.
Такое заявление было сделано послом Украины при ЕС, Всеволодом Ченцовым, во время своего выступления. Дипломат отметил, что Европейский Союз не оставался пассивным наблюдателем, а активно вел интенсивный диалог, включая контакты с украинским руководством, в связи с недавней попыткой мятежа Частной Военной Компании "Вагнер" в россии.
В этой связи он напомнил о решении Совета ЕС увеличить верхний предел финансирования Европейского Фонда Мира на 3,5 миллиарда евро, предусматривающее компенсации странам, передавшим оружие Украине.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии