ЕС не собирается снимать персональные санкции против РФ

11:45 08 Сентябрь Киев, Украина

Корр еспондент Радио Свобода Рикардо Йозвяк сообщил, что завтра, 9 сентября, Послы Европейского союза на заседании собираются продлить действие персональных санкций против ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.



"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет визовым запретам и замораживанию активов 175 человек и 44 юридических лиц, которые, по мнению блока, подрывали территориальную целостность Украины. Продление будет на шесть месяцев, как обычно", - написал Йозвяк в Twitter.



Напомним, в конце июня Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против РФ за военную агрессию в Украине.



А уже через месяц ЕС ввел ограничительные меры против структур и граждан России и Китая за кибератаки. Под санкции попали главный центр спецтехнологий Генштаба ВС РФ и четверо россиян.