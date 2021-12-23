ЕС настаивает на участии в переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе

17:11 23 Декабрь Киев, Украина





США и европейские союзники, указывая на угрожающие заявления Кремля и стягивание российских войск к Украине, при этом также повторяют, что готовы к решительным и масштабным действиям в ответ на потенциальное расширение российской агрессии.



Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по безопасности Жозеп Борель после разговора с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном 22 декабря обнародовал заявление, подчеркнув, что «ЕС будет взаимодействовать и с США, и с НАТО, чтобы добиться репрезентации своих интересов в любых возможных возможностях. переговорах с Россией о европейской безопасности». Из Вашингтона , Брюсселя и Москвы прозвучали заявления о готовности к новому переговорному процессу о безопасности в Европе с предположениями, что он может начаться в январе.США и европейские союзники, указывая на угрожающие заявления Кремля и стягивание российских войск к Украине, при этом также повторяют, что готовы к решительным и масштабным действиям в ответ на потенциальное расширение российской агрессии.Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по безопасности Жозеп Борель после разговора с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном 22 декабря обнародовал заявление, подчеркнув, что «ЕС будет взаимодействовать и с США, и с НАТО, чтобы добиться репрезентации своих интересов в любых возможных возможностях. переговорах с Россией о европейской безопасности».

«Сегодня безопасность Европы под угрозой», – заявил европейский чиновник, полностью возложив на Россию ответственность за напряженность.

«Действия России, а именно нелегальная аннексия Крыма, ее роль в разжигании конфликта на востоке Украины, а также ее действия в оторванных от Грузии Южной Осетии и Абхазии, в регионе Приднестровья и ее поддержка режима Лукашенко, привели к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности Европе», - говорится в заявлении Бореля вместе с оговоркой, что ЕС настроен «решительно ответить на любые дальнейшие нарушения суверенитета Украины.

«В то же время, ЕС считает, что диалог, переговоры и сотрудничество являются единственными способами преодоления споров и достижения мира», - подчеркивает Жозеп Борель.

23 декабря в Москве сообщили, что Россия направила США предложения по датам переговоров о, как говорят в Кремле, «гарантии безопасности».



Российское информационное агентство не сообщает, о каких именно датах идет речь, но цитирует замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что «Москва не согласится ни на какие предпосылки для тех переговоров».



В России постоянно отрицают, что взимание войск и другие действия означают приготовление к новому наступлению на Украину, но при этом президент Путин заявил на пресс-конференции 23 декабря, что Москва считает своим правом то, что он назвал защитой «русского и русскоязычного населения». Украине.



Российский руководитель снова откровенно выразил недовольство самим фактом существования украинского государства, назвав его «искусственным образованием».



Владимир Путин также упомянул планируемые переговоры с США и Европой и выразил надежду на их результативность.