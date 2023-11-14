ЕС направит в Украину миссию для обсуждения военной помощи и гарантий безопасности

08:02 14 ноября Киев, Украина

В начале декабря в Украину прибудет миссия Европейского союза, которая обсудит с украинскими властями вопросы военной помощи и гарантий безопасности.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"На последнем Совете Евросоюза я получил задачу от европейских лидеров разработать обязательства по обеспечению безопасности ЕС перед Украиной. Мы работаем над этим со странами-членами. В начале месяца я отправлю в Украину миссию, чтобы обсудить с украинцами наши предложения", — сказал он.

Глава дипломатии ЕС отметил, что в Киев поедет заместитель генерального секретаря по вопросам безопасности и обороны и "представит предложения, которые государства-члены все еще обсуждают". Боррель также заявил, что будет очень рад, если сможет сам поехать в Украину.



Он подчеркнул, что предложения ЕС будут предусматривать инициативу создать в Европейском фонде мира предназначенный для Украины раздел, и его представят Совету ЕС в декабре.