ЕС направит в Украину миссию для обсуждения военной помощи и гарантий безопасности

В начале декабря в Украину прибудет миссия Европейского союза, которая обсудит с украинскими властями вопросы военной помощи и гарантий безопасности.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Глава дипломатии ЕС отметил, что в Киев поедет заместитель генерального секретаря по вопросам безопасности и обороны и "представит предложения, которые государства-члены все еще обсуждают". Боррель также заявил, что будет очень рад, если сможет сам поехать в Украину.
Он подчеркнул, что предложения ЕС будут предусматривать инициативу создать в Европейском фонде мира предназначенный для Украины раздел, и его представят Совету ЕС в декабре.
Он подчеркнул, что предложения ЕС будут предусматривать инициативу создать в Европейском фонде мира предназначенный для Украины раздел, и его представят Совету ЕС в декабре.
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