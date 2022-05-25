ЕС намерен конфисковывать активы российских олигархов

16:40 25 мая Киев, Украина

Сегодня, 25 мая, Еврокомиссия предложит криминализировать уклонения от санкций Евросоюза. Она собирается предоставить правовые основания для конфискации европейских активов российских олигархов.

Об этом пишет Politico, ознакомившийся с проектом соответствующего предложения.



Сейчас во многих странах ЕС конфискация является вопросом уголовного права и требует обвинительного приговора. Санкции же, в свою очередь, — административная процедура. Проект криминализации предусматривает «новую возможность конфискации, когда активы замораживаются на основании подозрения в причастности к организованной преступной деятельности». Он избавляет страны от необходимости получения обвинительного приговора, если национальный суд убежден, что рассматриваемые активы получены в результате преступной деятельности.



Кроме того, в соответствии с проектом страны смогут продавать замороженные активы до вынесения постановления о конфискации и возлагать расходы на их управление на бенефициарного владельца.



Среди тех, кто выступает за введение конфискации, — страны Балтии и Словакия. Однако некоторые члены ЕС настроены скептично, так как считают, что это приведет к многолетним судебным разбирательствам с относительно небольшой выгодой.



С 24 февраля ЕС принял пять пакетов санкций из-за вторжения россии в Украину. 27 стран ЕС согласились среди прочего ввести ограничения в отношении нескольких российских олигархов и их европейских активов. Еврокомиссия ранее сообщила, что общее число физических лиц и организаций, внесенных в санкционные списки ЕС, составило соответственно 1091 и 80.