ЕС начал готовить 12 пакет санкций против россии - СМИ

07:01 19 сентября Киев, Украина

Евросоюз начал готовить 12 пакет ограничительных мер против российской федерации. Новые санкции могут быть представлены в октябре.

Об этом сообщает Bloomberg.



Как пишет агентство, ограничения будут включать запрет на импорт алмазов из россии, о котором предварительно договорилась Группа семи. Так, механизм предполагает:

отслеживание необработанных алмазов;

немедленное введение прямого эмбарго с 1 января;

постепенное – косвенное эмбарго.

Также Евросоюз, указывают журналисты, может предложить механизм использования прибыли от замороженных активов россии для помощи Украине, которую анонсировали в июне, но до сих пор не представили.



Bloomberg сообщает, что Польша и страны Балтии предлагают ввести дополнительные санкции против российского сжиженного природного газа и IT-услуг. Кроме того, они призывают наложить ограничения на ядерный сектор рф.