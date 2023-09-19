ЕС начал готовить 12 пакет санкций против россии - СМИ

Евросоюз начал готовить 12 пакет ограничительных мер против российской федерации. Новые санкции могут быть представлены в октябре.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет агентство, ограничения будут включать запрет на импорт алмазов из россии, о котором предварительно договорилась Группа семи. Так, механизм предполагает:
Как пишет агентство, ограничения будут включать запрет на импорт алмазов из россии, о котором предварительно договорилась Группа семи. Так, механизм предполагает:
- отслеживание необработанных алмазов;
- немедленное введение прямого эмбарго с 1 января;
- постепенное – косвенное эмбарго.
Также Евросоюз, указывают журналисты, может предложить механизм использования прибыли от замороженных активов россии для помощи Украине, которую анонсировали в июне, но до сих пор не представили.
Bloomberg сообщает, что Польша и страны Балтии предлагают ввести дополнительные санкции против российского сжиженного природного газа и IT-услуг. Кроме того, они призывают наложить ограничения на ядерный сектор рф.
Bloomberg сообщает, что Польша и страны Балтии предлагают ввести дополнительные санкции против российского сжиженного природного газа и IT-услуг. Кроме того, они призывают наложить ограничения на ядерный сектор рф.
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