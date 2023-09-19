ЕС начал готовить 12 пакет санкций против россии - СМИ

07:01 19 сентября Киев, Украина

Евросоюз начал готовить 12 пакет ограничительных мер против российской федерации. Новые санкции могут быть представлены в октябре.
 
Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, ограничения будут включать запрет на импорт алмазов из россии, о котором предварительно договорилась Группа семи. Так, механизм предполагает:
  • отслеживание необработанных алмазов;
  • немедленное введение прямого эмбарго с 1 января;
  • постепенное – косвенное эмбарго.
Также Евросоюз, указывают журналисты, может предложить механизм использования прибыли от замороженных активов россии для помощи Украине, которую анонсировали в июне, но до сих пор не представили.

Bloomberg сообщает, что Польша и страны Балтии предлагают ввести дополнительные санкции против российского сжиженного природного газа и IT-услуг. Кроме того, они призывают наложить ограничения на ядерный сектор рф.