ЕС в шаге от санкций: Боррель предложил ввести санкции против еще более 120 лиц

19:22 15 ноября Киев, Украина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией представил государствам-членам предложение относительно 12-го пакета санкций в отношении россии.



Эту информацию содержит заявление Европейской внешнеполитической службы, опубликованное в среду, 15 ноября.

"Верховный представитель предлагает ввести санкции против еще более 120 физических и юридических лиц за их участие в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины". Спецификация касается представителей военного, оборонного и ИТ-секторов рф , а также "других важных экономических операторов",- говорится в документе.