ЕС в шаге от санкций: Боррель предложил ввести санкции против еще более 120 лиц

19:22 15 ноября Киев, Украина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией представил государствам-членам предложение относительно 12-го пакета санкций в отношении россии.

Эту информацию содержит заявление Европейской внешнеполитической службы, опубликованное в среду, 15 ноября.
"Верховный представитель предлагает ввести санкции против еще более 120 физических и юридических лиц за их участие в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины". Спецификация касается представителей военного, оборонного и ИТ-секторов рф, а также "других важных экономических операторов",- говорится в документе.
Предложение также включает введение новых ограничений на импорт и экспорт, а также мер по ужесточению контроля над ценами на нефть с целью противостояния уклонению от санкций со стороны Евросоюза.

Заявление подчеркивает необходимость наказания тех, кто причастен к псевдовыборам на временно оккупированных россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также тех, кто распространяет дезинформацию и российскую пропаганду.