ЕС в шаге от санкций: Боррель предложил ввести санкции против еще более 120 лиц

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией представил государствам-членам предложение относительно 12-го пакета санкций в отношении россии.
Эту информацию содержит заявление Европейской внешнеполитической службы, опубликованное в среду, 15 ноября.
Эту информацию содержит заявление Европейской внешнеполитической службы, опубликованное в среду, 15 ноября.
Предложение также включает введение новых ограничений на импорт и экспорт, а также мер по ужесточению контроля над ценами на нефть с целью противостояния уклонению от санкций со стороны Евросоюза.
Заявление подчеркивает необходимость наказания тех, кто причастен к псевдовыборам на временно оккупированных россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также тех, кто распространяет дезинформацию и российскую пропаганду.
Заявление подчеркивает необходимость наказания тех, кто причастен к псевдовыборам на временно оккупированных россией территориях Украины, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также тех, кто распространяет дезинформацию и российскую пропаганду.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии