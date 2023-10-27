ЕС на саммите в Брюсселе рассматривает "гуманитарные паузы" между Израилем и ХАМАС

Лидеры Европейского союза сегодня на важном саммите в Брюсселе, как ожидается, должны проголосовать за поддержку "гуманитарных пауз" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС.
Об этом сообщает BBC.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель выразил глубокую обеспокоенность по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа и подчеркнул, что лидеры ЕС стремятся обеспечить доступ людей к необходимым ресурсам, включая продукты питания, воду, медицинскую помощь, топливо и убежище.
Целью предложенных "гуманитарных пауз" является создание более безопасных условий для освобождения свыше 200 заложников, захваченных боевиками ХАМАС в результате нападения 7 октября. Следует отметить, что многие из этих заложников обладают двойным гражданством, включая гражданство Германии, Франции, Португалии и Нидерландов.
Страны-члены Европейского союза имеют различные точки зрения относительно израильско-палестинского конфликта, что мешает им выступить единой фронтальной позицией.
Некоторые страны высказывают опасения относительно "гуманитарных пауз" и утверждают, что это может ограничить право Израиля на самооборону. Например, Германия и несколько других стран не поддерживают идею общей гуманитарной паузы, так как она слишком близка к концепции прекращения огня, и они придерживаются мнения, что Израиль имеет право на защиту.
Однако среди стран-членов ЕС есть сторонники коротких временных перерывов в боевых действиях, которые бы предоставили возможность доставить гуманитарную помощь. Например, Испания и Ирландия проявляют более благосклонное отношение к палестинской стороне.
Несколько европейских лидеров совершили дипломатические миссии на Ближнем Востоке. Встречи с президентом Египта провели премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. Канцлер Австрии Карл Негаммер и премьер-министр Чехии Петр Фиала посетили Израиль в среду.
Об этом сообщает BBC.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель выразил глубокую обеспокоенность по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа и подчеркнул, что лидеры ЕС стремятся обеспечить доступ людей к необходимым ресурсам, включая продукты питания, воду, медицинскую помощь, топливо и убежище.
Целью предложенных "гуманитарных пауз" является создание более безопасных условий для освобождения свыше 200 заложников, захваченных боевиками ХАМАС в результате нападения 7 октября. Следует отметить, что многие из этих заложников обладают двойным гражданством, включая гражданство Германии, Франции, Португалии и Нидерландов.
Страны-члены Европейского союза имеют различные точки зрения относительно израильско-палестинского конфликта, что мешает им выступить единой фронтальной позицией.
Некоторые страны высказывают опасения относительно "гуманитарных пауз" и утверждают, что это может ограничить право Израиля на самооборону. Например, Германия и несколько других стран не поддерживают идею общей гуманитарной паузы, так как она слишком близка к концепции прекращения огня, и они придерживаются мнения, что Израиль имеет право на защиту.
Однако среди стран-членов ЕС есть сторонники коротких временных перерывов в боевых действиях, которые бы предоставили возможность доставить гуманитарную помощь. Например, Испания и Ирландия проявляют более благосклонное отношение к палестинской стороне.
Несколько европейских лидеров совершили дипломатические миссии на Ближнем Востоке. Встречи с президентом Египта провели премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. Канцлер Австрии Карл Негаммер и премьер-министр Чехии Петр Фиала посетили Израиль в среду.
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