ЕС на 20% увеличил доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины

12:35 05 сентября Киев, Украина

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E еще на 20% увеличила доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС - до 300 МВт.

Об этом сообщает Укрэнерго.

"Таким образом, общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а в ночные часы останется на уровне 250 МВт", - говорится в сообщении.

В первый день поставки 5 сентября на аукционах по доступу к межгосударственным пересечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт, а в Словакии - 175 МВт. С 6 сентября – в обе страны поровну: по 150 МВт днем и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.



Отмечается, что для дальнейшего пересмотра объема экспорта электроэнергии из Украины, ENTSO-E необходимо провести дополнительные расчеты режимов работы украинских АЭС в условиях потенциальных аварийных ситуаций в европейской энергосистеме.