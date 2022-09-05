ЕС на 20% увеличил доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E еще на 20% увеличила доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС - до 300 МВт.
Об этом сообщает Укрэнерго.
В первый день поставки 5 сентября на аукционах по доступу к межгосударственным пересечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт, а в Словакии - 175 МВт. С 6 сентября – в обе страны поровну: по 150 МВт днем и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.
Отмечается, что для дальнейшего пересмотра объема экспорта электроэнергии из Украины, ENTSO-E необходимо провести дополнительные расчеты режимов работы украинских АЭС в условиях потенциальных аварийных ситуаций в европейской энергосистеме.
Отмечается, что для дальнейшего пересмотра объема экспорта электроэнергии из Украины, ENTSO-E необходимо провести дополнительные расчеты режимов работы украинских АЭС в условиях потенциальных аварийных ситуаций в европейской энергосистеме.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии