ЕС может ввести санкционные меры против семей российских олигархов

Страны ЕС рассматривают возможность ужесточения санкций в отношении РФ в ближайшие дни, частности, введение мер против семей предпринимателей из РФ.
Также, в рамках подготовки нового пакета санкций в ЕС изучают возможность ужесточения ограничений в отношении использования криптовалют с целью обхода санкций.
Они также обсуждают способы применения черного списка по противодействию отмыванию денег в отношении стран, которые помогают обходить санкции Запада.
Предложение по новым санкциям в отношении РФ планируют представить на следующей неделе. Оно должно получить одобрение всех 27 стран-членов ЕС.
Также, в рамках подготовки нового пакета санкций в ЕС изучают возможность ужесточения ограничений в отношении использования криптовалют с целью обхода санкций.
Они также обсуждают способы применения черного списка по противодействию отмыванию денег в отношении стран, которые помогают обходить санкции Запада.
Предложение по новым санкциям в отношении РФ планируют представить на следующей неделе. Оно должно получить одобрение всех 27 стран-членов ЕС.
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