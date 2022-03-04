ЕС: крымский приговор главе Меджлиса - незаконный

1 июня так называемый российский суд в украинском городе Симферополе заочно приговорил главу Меджлиса Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы, что является очередным примером преследования крымских татар подконтрольными России "властями" Крыма.
Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, обнародованном 3 июня.
По словам Стано, приговор Чубарову в Крыму также «свидетельствует о серьезном ухудшении прав человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии».
Во внешнеполитической службе ЕС также призвали Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса.
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