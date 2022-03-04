ЕС: крымский приговор главе Меджлиса - незаконный

20:43 03 Июнь Киев, Украина

1 июня так называемый российский суд в украинском городе Симферополе заочно приговорил главу Меджлиса Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы, что является очередным примером преследования крымских татар подконтрольными России "властями" Крыма. 
 
Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, обнародованном 3 июня.
«Европейский Союз не признаёт незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, и поэтому не признаёт и не признает этот «приговор» незаконного суда. Приговор господину Чубарову представляет собой серьезное нарушение прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими «властями», – сказано в заявлении.
По словам Стано, приговор Чубарову в Крыму также «свидетельствует о серьезном ухудшении прав человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии».

Во внешнеполитической службе ЕС также призвали Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса.
«ЕС повторяет, что все незаконно задержанные украинские граждане на Крымском полуострове должны быть немедленно освобождены», – говорится в заявлении.