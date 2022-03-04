ЕС: крымский приговор главе Меджлиса - незаконный

20:43 03 Июнь Киев, Украина

1 июня так называемый российский суд в украинском городе Симферополе заочно приговорил главу Меджлиса Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы, что является очередным примером преследования крымских татар подконтрольными России "властями" Крыма.

Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, обнародованном 3 июня.

«Европейский Союз не признаёт незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, и поэтому не признаёт и не признает этот «приговор» незаконного суда. Приговор господину Чубарову представляет собой серьезное нарушение прав человека и еще один пример преследования крымскотатарской общины российскими «властями», – сказано в заявлении.

По словам Стано, приговор Чубарову в Крыму также «свидетельствует о серьезном ухудшении прав человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии».



Во внешнеполитической службе ЕС также призвали Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса.