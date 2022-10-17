ЕС ищет конкретные доказательства участия Ирана в войне в Украине

Европейский Союз ищет конкретные доказательства любого участия Ирана в войне россии против Украины.
Об этом заявил в понедельник, 17 октября, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Об этом сообщает Reuters.
Если пособничество Ирана россии в войне с Украиной подтвердится, в ЕС намерены ввести жесткие санкции.
В последние недели россия атакует Украину беспилотниками иранского производства Shahed-136. Иран отрицает поставку беспилотников россии.
Кремль никак не комментирует эту информацию.
Напомним, утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы — войска рф атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе. По Киеву зафиксировано 5 ударов дронами, известно о трех погибших людях. Также известно, что в результате атаки дронов по Николаеву повреждены емкости с 7,5 тысяч тонн подсолнечного масла, которое теперь течет по улицам города.
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