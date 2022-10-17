ЕС ищет конкретные доказательства участия Ирана в войне в Украине

13:52 17 октября Киев, Украина

Европейский Союз ищет конкретные доказательства любого участия Ирана в войне россии против Украины.

Об этом заявил в понедельник, 17 октября, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в украинской войне - ред.)", - сказал Боррель журналистам.

Если пособничество Ирана россии в войне с Украиной подтвердится, в ЕС намерены ввести жесткие санкции.

"Дополнительные санкции Европейского союза в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список, если будет доказана причастность Тегерана к войне россии против Украины. Тогда речь пойдет уже не о некоторых лицах, подлежащих санкциям", – сказал министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельбор

В последние недели россия атакует Украину беспилотниками иранского производства Shahed-136. Иран отрицает поставку беспилотников россии.

“Опубликованная новость о том, что Иран предоставляет россии беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется по западным источникам. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне стран, которые находятся в состоянии войны", — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции.

Кремль никак не комментирует эту информацию.