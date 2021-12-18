ЕС и НАТО поддерживают Украину и готовы действовать на опережение в случае агрессии РФ – Резников

ЕС и НАТО прибегнут к опережающим действиям в случае эскалации агрессии Москвы в отношении территориальной целостности Украины.
Об этом заявил вчера Алексей Резников в эфире одной из телепередач.
Министр обороны сообщил, что недавно общался по поводу угроз для Украины со стороны России с высшим военным руководством Великобритании и США. Военное руководство зарубежных стран-партнеров сообщило, что проводит профилактические меры в общении с руководством Кремля о возможном проявлении агрессии в отношении Украины: «Мы отправляем неоднозначные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ очень дорого будет им стоить...".
Западные партнеры, по словам министра, подтвердили свою безоговорочную поддержку Украине и выразили готовность к решительным шагам на опережение.
«Меня уверили в поддержке, в том, что проходят переговоры между другими партнерами Альянса и ЕС в готовности предпринимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это касается и политических, и экономических шагов, в том числе определенной помощи Украине», – подытожил министр обороны.
Об этом заявил вчера Алексей Резников в эфире одной из телепередач.
Министр обороны сообщил, что недавно общался по поводу угроз для Украины со стороны России с высшим военным руководством Великобритании и США. Военное руководство зарубежных стран-партнеров сообщило, что проводит профилактические меры в общении с руководством Кремля о возможном проявлении агрессии в отношении Украины: «Мы отправляем неоднозначные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ очень дорого будет им стоить...".
Западные партнеры, по словам министра, подтвердили свою безоговорочную поддержку Украине и выразили готовность к решительным шагам на опережение.
«Меня уверили в поддержке, в том, что проходят переговоры между другими партнерами Альянса и ЕС в готовности предпринимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это касается и политических, и экономических шагов, в том числе определенной помощи Украине», – подытожил министр обороны.
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