ЕС хочет установить верхний предел цены на нефть из рф

Европейский Союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ
Чтобы ударить по доходам Кремля и избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов.
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Об этом сообщает британская газета Financial Times.
По данным издания, установление верхнего предела цены на нефть из РФ — это один из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти, который обсуждается в контексте шестого пакета антироссийских санкций.
Об этом сообщает британская газета Financial Times.
По данным издания, установление верхнего предела цены на нефть из РФ — это один из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти, который обсуждается в контексте шестого пакета антироссийских санкций.
Аналитики говорят, что другой альтернативой может быть введение тарифа ЕС на российскую нефть, что вынудит Россию снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.
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