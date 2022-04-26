ЕС хочет установить верхний предел цены на нефть из рф

11:13 26 апреля Киев, Украина

Европейский Союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ

Чтобы ударить по доходам Кремля и избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов

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Об этом сообщает британская газета Financial Times.



По данным издания, установление верхнего предела цены на нефть из РФ — это один из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти, который обсуждается в контексте шестого пакета антироссийских санкций.

"Идут переговоры о том, чтобы найти лучший способ лишить Путина доходов, в которых он нуждается", — сказал собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.

Аналитики говорят, что другой альтернативой может быть введение тарифа ЕС на российскую нефть, что вынудит Россию снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.