ЕС хочет установить верхний предел цены на нефть из рф

11:13 26 апреля Киев, Украина

Европейский Союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ

Чтобы ударить по доходам Кремля и избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов.
 
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По данным издания, установление верхнего предела цены на нефть из РФ — это один из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти, который обсуждается в контексте шестого пакета антироссийских санкций.
"Идут переговоры о том, чтобы найти лучший способ лишить Путина доходов, в которых он нуждается", — сказал собеседник издания, знакомый с ходом переговоров.
Аналитики говорят, что другой альтернативой может быть введение тарифа ЕС на российскую нефть, что вынудит Россию снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность.