ЕС хочет отстроить Украину за счет русских олигархов

14:09 18 мая Киев, Украина

Европейский Союз предлогает использовать доход от активов подсанкционных россиян для восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает издание Bloomberg.



Согласно документу, который оказался в распоряжении СМИ, исполнительный орган ЕС предлагает финансовый пакет в координации с союзниками и другими организациями, чтобы помочь покрыть финансовую пропасть Украины в размере $15 миллиардов в течение следующих трех месяцев.



Комиссия предложит Киеву кредиты на сумму от €7 до €9 миллиардов для финансирования неотложных законопроектов правительства, как часть пакета, который еще обсуждается. Согласно проекту предложения, страны-члены предложат новые гарантии, которые позволят блоку предлагать долгосрочные займы, а гранты из бюджета ЕС будут субсидировать выплаты процентов.