ЕС готовится ввести санкции против олигархов и депутата Молдовы

В рамках мер санкций, направленных на пресечение дестабилизации ситуации в Молдове, Европейский Союз готовится ввести ограничительные меры в отношении беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также высокопоставленного депутата партии "Шор" Марины Таубер.
Информацию об этом сообщает издание Europa Liberă. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности представил 22 мая список лиц, против которых могут быть применены санкции в связи с их дестабилизирующей деятельностью в Молдове.
В списке значатся пять человек. Помимо вышеупомянутых Плахотнюка, Шора и Таубер, также будут введены ограничения в отношении бывшего заместителя главы Генинспектората полиции Георгия Кавкалюка, который в настоящее время находится в розыске внутри страны, и российского бизнесмена Игоря Чайки.
Сообщается, что рассмотрение данного предложения началось 23 мая, и согласование мер будет проходить на уровне послов, что обычно занимает несколько дней.
Шор, Плахотнюк и Чайка, российский предприниматель, известный своими связями с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, уже подверглись санкциям со стороны Соединенных Штатов и Великобритании за свои действия, наносящие ущерб Республике Молдова. Таубер и Кавкалюк впервые включаются в санкционный список.
Марина Таубер, занимавшая должность вице-президента партии "Шор", являлась организатором многих антиправительственных протестов, которые стартовали в сентябре 2022 года по инициативе её партии.
В настоящее время прокуратура Молдовы проводит расследование в отношении Таубер по делу о незаконном финансировании партии. Таубер – единственное лицо из списка, которое находится на территории Молдовы.
Кавкалюк, бывший временный руководитель Главного инспектората полиции, скрылся из страны в 2021 году и, предположительно, находится в Лондоне.
В предложении о введении санкций указывается, что бывший полицейский, ставший политиком и лидером партии "Дома мы строим Европу", участвовал вместе с Шором в организации насильственных протестов в Кишиневе в октябре 2022 года.
Игорь Чайка – единственное немолдавское лицо в списке Европейского Союза. По данным предложения о санкциях, он играл роль финансового посредника со связями с россией.
Информацию об этом сообщает издание Europa Liberă. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности представил 22 мая список лиц, против которых могут быть применены санкции в связи с их дестабилизирующей деятельностью в Молдове.
В списке значатся пять человек. Помимо вышеупомянутых Плахотнюка, Шора и Таубер, также будут введены ограничения в отношении бывшего заместителя главы Генинспектората полиции Георгия Кавкалюка, который в настоящее время находится в розыске внутри страны, и российского бизнесмена Игоря Чайки.
Сообщается, что рассмотрение данного предложения началось 23 мая, и согласование мер будет проходить на уровне послов, что обычно занимает несколько дней.
Шор, Плахотнюк и Чайка, российский предприниматель, известный своими связями с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, уже подверглись санкциям со стороны Соединенных Штатов и Великобритании за свои действия, наносящие ущерб Республике Молдова. Таубер и Кавкалюк впервые включаются в санкционный список.
Марина Таубер, занимавшая должность вице-президента партии "Шор", являлась организатором многих антиправительственных протестов, которые стартовали в сентябре 2022 года по инициативе её партии.
В настоящее время прокуратура Молдовы проводит расследование в отношении Таубер по делу о незаконном финансировании партии. Таубер – единственное лицо из списка, которое находится на территории Молдовы.
Кавкалюк, бывший временный руководитель Главного инспектората полиции, скрылся из страны в 2021 году и, предположительно, находится в Лондоне.
В предложении о введении санкций указывается, что бывший полицейский, ставший политиком и лидером партии "Дома мы строим Европу", участвовал вместе с Шором в организации насильственных протестов в Кишиневе в октябре 2022 года.
Игорь Чайка – единственное немолдавское лицо в списке Европейского Союза. По данным предложения о санкциях, он играл роль финансового посредника со связями с россией.
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