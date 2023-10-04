ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной о будущем вступлении в блок в декабре

11:32 04 октября Киев, Украина

Европейский Союз готовится начать официальные переговоры с Украиной о будущем вступлении в блок в декабре, пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС.



Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года Общественному подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"Большой вопрос — это то, что мы должны начать переговорный процесс, официальный переговорный процесс с Украиной по вступлению в Европейский Союз в конце этого года. Это очень конкретный, очень точный процесс, который продолжается", — сказал министр.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил , что Украина может стать членом ЕС до 2030 года.



По словам Мишеля, это произойдет, "если обе стороны выполнят домашние задания".

"Украина и другие кандидаты на вступление должны реализовать реформы , преодолеть коррупцию и выполнить правовые предпосылки", — сказал политик.

При этом Евросоюз должен ускорить процессы принятия решений и ясно понимать, чего страны-участницы хотят добиться вместе и на что они хотят тратить деньги.



Мишель добавил, что состоятельная и безопасная Украина в собственных интересах ЕС.