ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной о будущем вступлении в блок в декабре

11:32 04 октября Киев, Украина

Европейский Союз готовится начать официальные переговоры с Украиной о будущем вступлении в блок в декабре, пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС.

Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года Общественному подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
"Большой вопрос — это то, что мы должны начать переговорный процесс, официальный переговорный процесс с Украиной по вступлению в Европейский Союз в конце этого года. Это очень конкретный, очень точный процесс, который продолжается", — сказал министр.
В интервью немецкому изданию Der Spiegel глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил , что Украина может стать членом ЕС до 2030 года.

По словам Мишеля, это произойдет, "если обе стороны выполнят домашние задания".
"Украина и другие кандидаты на вступление должны реализовать реформы, преодолеть коррупцию и выполнить правовые предпосылки", — сказал политик.
При этом Евросоюз должен ускорить процессы принятия решений и ясно понимать, чего страны-участницы хотят добиться вместе и на что они хотят тратить деньги.

Мишель добавил, что состоятельная и безопасная Украина в собственных интересах ЕС.
“Со времени ее сопротивления россии стало видно: место Украины – в ЕС, и при этом – вскоре, а не когда-нибудь. Таким образом, ЕС показал бы, что он дееспособен с точки зрения геополитики", — сказал Мишель.