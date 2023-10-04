ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной о будущем вступлении в блок в декабре

Европейский Союз готовится начать официальные переговоры с Украиной о будущем вступлении в блок в декабре, пишет издание Politico со ссылкой на трех дипломатов, осведомленных о планах лидеров ЕС.
Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года Общественному подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
Начало официального переговорного процесса в конце 2023 года Общественному подтвердил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
В интервью немецкому изданию Der Spiegel глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил , что Украина может стать членом ЕС до 2030 года.
По словам Мишеля, это произойдет, "если обе стороны выполнят домашние задания".
При этом Евросоюз должен ускорить процессы принятия решений и ясно понимать, чего страны-участницы хотят добиться вместе и на что они хотят тратить деньги.
Мишель добавил, что состоятельная и безопасная Украина в собственных интересах ЕС.
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