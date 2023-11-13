ЕС готовится к новым санкциям: запрет на алмазы из россии и меры по нефтяному рынку

Европейский Союз находится на завершающем этапе разработки 12-го пакета санкций, который включает запрет на импорт алмазов из россии на европейский рынок.
Эту информацию сегодня в Брюсселе предоставил Жозеп Боррель, Высокий представитель ЕС, в ходе пресс-конференции после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.
Боррель подчеркнул, что новый пакет санкций будет включать дополнительные меры, также запреты, включающиеся в отношении бриллиантов. Он также отметил, что пакет будет включать меры для усиления контроля над ценами на нефть с целью уменьшения доходов россии от ее продажи. В рамках этих санкций также будет уделено внимание противостоянию обходу санкций.
Боррель уточнил, что детали пакета сейчас финализируются, и он будет представлен Совету ЕС для одобрения. Ожидается, что соответствующий регламент Совета может быть утвержден в среду, следуя за совместным предложением от Борреля и Европейской комиссии.
Эту информацию сегодня в Брюсселе предоставил Жозеп Боррель, Высокий представитель ЕС, в ходе пресс-конференции после заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.
Боррель подчеркнул, что новый пакет санкций будет включать дополнительные меры, также запреты, включающиеся в отношении бриллиантов. Он также отметил, что пакет будет включать меры для усиления контроля над ценами на нефть с целью уменьшения доходов россии от ее продажи. В рамках этих санкций также будет уделено внимание противостоянию обходу санкций.
Боррель уточнил, что детали пакета сейчас финализируются, и он будет представлен Совету ЕС для одобрения. Ожидается, что соответствующий регламент Совета может быть утвержден в среду, следуя за совместным предложением от Борреля и Европейской комиссии.
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