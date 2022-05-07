ЕС готовит санкции против Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла

07:47 06 мая Киев, Украина

Дипломаты Евросоюза выступили с предложением включить в шестой пакет санкций против россии Алину Кабаеву - экс-гимнастку, любовницу владимира путина, которая, как считается, являетсяи матерью троих его детей.



Кабаева, которой 12 мая исполняется 39 лет, имеет шансы получить санкции в «подарок» на день рождения. Как сообщает AFP, она стала кандидатом на включение в «черный список» ЕС с запретом на въезд и блокировкой всех активов.

В санкционном проекте указано, что Кабаева — председательница компании National Media Group. Этой компании принадлежат акции почти всех крупных медиа страны. В США считают, что Кабаева вовлечена в сокрытие личных богатств путина за рубежом, а ее семья получила доступ к богатствам благодаря близким отношениям с путиным и его приближенными.



Персональные санкции готовятся также для Патриарха Московского и всея Руси и Кирилла, дочери пресс-секретаря президента Лизы Песковой, а также многочисленных российских военных, причастных к событиям в Буче.



Кабаеву решили добавить в список в последний момент, отмечает AFP. Санкции против нее ранее обсуждались в США, но американские чиновники так и не решились их ввести, опасаясь, что путин «отреагирует агрессивно», рассказал The Wall Street Journal представитель Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC).



Путин может слишком лично воспринять меры против Кабаевой и это еще больше осложнит отношения между США и россией, пояснили источники WSJ, добавив, что может осложнить поиск путей мирного урегулирования конфликта в Украине.



Ввести санкции против Кабаевой призывали в Киеве. На Западе известно, что она проводила время в Швейцарии, и Верховная рада Украины в апреле направила правительству страны требование запретить ей въезд и заморозить ее недвижимость, если таковая найдется. Правительство Швейцарии ответило: у него нет сведений, что Кабаева находится в стране.



По словам источников WSJ среди швейцарских чиновников, ЕС и США, в 2015 году в одном из самых дорогих роддомов, Sant’Anna на озере Лугано, у Кабаевой родился ребенок. путин тогда не появлялся на людях восемь дней, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что информация о рождении ребенка, отцом которого является президент, не соответствует действительности.

Новый санкционный список должны одобрить представители всех стран-членов ЕС. Послы европейских стран проведут встречу по этому поводу 7 мая. Финальный вариант санкционного списка еще может измениться, отмечает Bloomberg.