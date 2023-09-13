ЕС готов продлить временную защиту для украинцев

14:50 13 сентября Киев, Украина

Европейская комиссия намерена предложить продление временной защиты для украинских граждан, которые получили этот статус в Европейском Союзе в связи с полномасштабной войной россии против Украины.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в своем годовом обращении "О состоянии Европейского Союза".



Фон дер Ляйен отметила, что более четырех миллионов украинцев нашли убежище в Европейском Союзе после начала полномасштабного вторжения россии.

"Мы обеспечили их доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многим другим благам. Это был ответ Европы на вызов истории. Поэтому я горжусь объявить, что Комиссия предложит продлить нашу временную защиту для украинцев в ЕС. Наша поддержка Украины будет продолжена", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Срок действия директивы о временной защите для украинских беженцев истекает в марте 2024 года.



Временная защита предоставляет беженцам доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда.