ЕС готов продлить временную защиту для украинцев

Европейская комиссия намерена предложить продление временной защиты для украинских граждан, которые получили этот статус в Европейском Союзе в связи с полномасштабной войной россии против Украины.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в своем годовом обращении "О состоянии Европейского Союза".
Фон дер Ляйен отметила, что более четырех миллионов украинцев нашли убежище в Европейском Союзе после начала полномасштабного вторжения россии.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в своем годовом обращении "О состоянии Европейского Союза".
Фон дер Ляйен отметила, что более четырех миллионов украинцев нашли убежище в Европейском Союзе после начала полномасштабного вторжения россии.
Срок действия директивы о временной защите для украинских беженцев истекает в марте 2024 года.
Временная защита предоставляет беженцам доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда.
Временная защита предоставляет беженцам доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда.
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