ЕС готов предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи, несмотря на вето Венгрии

Европейский союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро (53,4 миллиарда долларов) помощи.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных чиновников ЕС.
Исполнительные власти Евросоюза предложили расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы по мере развертывания конфликта, и 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.
Но, как отмечается, некоторые в блоке опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Такие выплаты из общего бюджета ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов.
По просьбе о комментарии представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что любая финансовая помощь Украине должна быть отдельной от бюджета ЕС. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии для Украины, и все финансовые решения должны исходить из нее.
По словам двух чиновников ЕС, если Будапешт воспользуется своим вето, у блока есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС создать собственный пакет помощи Киеву. В общем двусторонние соглашения составят одну и ту же сумму.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных чиновников ЕС.
Исполнительные власти Евросоюза предложили расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы по мере развертывания конфликта, и 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.
Но, как отмечается, некоторые в блоке опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Такие выплаты из общего бюджета ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов.
По просьбе о комментарии представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что любая финансовая помощь Украине должна быть отдельной от бюджета ЕС. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии для Украины, и все финансовые решения должны исходить из нее.
По словам двух чиновников ЕС, если Будапешт воспользуется своим вето, у блока есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС создать собственный пакет помощи Киеву. В общем двусторонние соглашения составят одну и ту же сумму.
Второй представитель ЕС, также говоривший на условиях анонимности, согласился с этим.
Ранее на этой неделе отвечая на вопрос, пойдет ли ЕС снова по этому пути в случае необходимости, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис сказал: "В прошлом году мы действительно обсуждали «план Б»... Но мы смогли избежать этого сценария в прошлом году. Надеюсь, мы также сможем избежать этого сценария в этом году".
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