ЕС готов предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи, несмотря на вето Венгрии

15:49 10 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных чиновников ЕС.



Исполнительные власти



Но, как отмечается, некоторые в блоке опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Такие выплаты из общего бюджета ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов.



По просьбе о комментарии представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что любая финансовая помощь Украине должна быть отдельной от бюджета ЕС. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии для Украины, и все финансовые решения должны исходить из нее.



По словам двух чиновников ЕС, если Будапешт воспользуется своим вето, у блока есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС создать собственный пакет помощи Киеву. В общем двусторонние соглашения составят одну и ту же сумму. Европейский союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро (53,4 миллиарда долларов) помощи.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных чиновников ЕС.Исполнительные власти Евросоюза предложили расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы по мере развертывания конфликта, и 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.Но, как отмечается, некоторые в блоке опасаются, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Такие выплаты из общего бюджета ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов.По просьбе о комментарии представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сказал, что любая финансовая помощь Украине должна быть отдельной от бюджета ЕС. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии для Украины, и все финансовые решения должны исходить из нее.По словам двух чиновников ЕС, если Будапешт воспользуется своим вето, у блока есть способ обойти это, попросив каждое из других правительств ЕС создать собственный пакет помощи Киеву. В общем двусторонние соглашения составят одну и ту же сумму.

"Венгрия рискует перегнуть палку. Мы бы хотели иметь их в составе, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь изнуряющий, но мы его имеем, если понадобится", — сказал один из чиновников ЕС.

Второй представитель ЕС, также говоривший на условиях анонимности, согласился с этим.

"Вопрос денег для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС", - сказал чиновник.

Ранее на этой неделе отвечая на вопрос, пойдет ли ЕС снова по этому пути в случае необходимости, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис сказал: "В прошлом году мы действительно обсуждали «план Б»... Но мы смогли избежать этого сценария в прошлом году. Надеюсь, мы также сможем избежать этого сценария в этом году".