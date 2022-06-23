ЕС будет снабжать Украину оружием столько, сколько необходимо - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны ЕС способны продолжать снабжать Украину оружием столько, сколько это необходимо.
Об этом он заявил на мероприятии, организованном Politico.
По словам Столтенберга, у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.
По словам Столтенберга, у союзников по НАТО "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия.
Он подчеркнул, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда россия аннексировала Крым и поддержала боевиков на востоке Украины.
Столтенберг подчеркнул, что война в Украине будет продолжительной.
Столтенберг подчеркнул, что война в Украине будет продолжительной.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украине нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить - а не только не проиграть.
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