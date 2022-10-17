ЕС будет обучать украинских военных и выделит Украине €500 млн на оружие

Министры иностранных дел стран ЕС во время встречи 17 октября в Люксембурге согласуют миссию по подготовке 15 тысяч украинских военных и дополнительные 500 миллионов евро для финансирования поставок оружия Киеву.
Об этом сообщает Reuters.
Два высокопоставленных чиновника ЕС сообщили, что военные учения начнутся в середине ноября и будут проходить в Польше и Германии.
Несколько стран ЕС уже проводят инструктаж украинских военнослужащих по использованию конкретного оружия, и это будет продолжаться.
Министры иностранных дел согласятся добавить еще 500 млн евро (486 млн долларов) в Европейский фонд мира*, возмещающий государствам-членам ЕС поставки оружия в Украину, в результате чего общая сумма, предназначенная для вооружения Киева, превысит 3 млрд евро.
В отличие от предыдущих траншей, дополнительные деньги также покроют расходы по ремонту и техническому обслуживанию уже поставленного в Украину оружия.
Министры также, вероятно, введут дополнительные санкции против Ирана из-за последних репрессий Тегераном протестующих, а также в случае конкретных доказательств участия Ирана в войне в Украине и по-новому посмотрят на отношения с Китаем, и предположительно согласуют более жесткую позицию по Пекину.
*Европейский фонд мира - новый финансовый инструмент Евросоюза. Денежные средства могут быть направлены на укрепление вооруженных сил в странах-партнерах ЕС. Планируемые объемы финансирования фонда в период с 2021 по 2027 годы составляют 5,7 миллиарда евро.
Два высокопоставленных чиновника ЕС сообщили, что военные учения начнутся в середине ноября и будут проходить в Польше и Германии.
Несколько стран ЕС уже проводят инструктаж украинских военнослужащих по использованию конкретного оружия, и это будет продолжаться.
Министры иностранных дел согласятся добавить еще 500 млн евро (486 млн долларов) в Европейский фонд мира*, возмещающий государствам-членам ЕС поставки оружия в Украину, в результате чего общая сумма, предназначенная для вооружения Киева, превысит 3 млрд евро.
В отличие от предыдущих траншей, дополнительные деньги также покроют расходы по ремонту и техническому обслуживанию уже поставленного в Украину оружия.
Министры также, вероятно, введут дополнительные санкции против Ирана из-за последних репрессий Тегераном протестующих, а также в случае конкретных доказательств участия Ирана в войне в Украине и по-новому посмотрят на отношения с Китаем, и предположительно согласуют более жесткую позицию по Пекину.
*Европейский фонд мира - новый финансовый инструмент Евросоюза. Денежные средства могут быть направлены на укрепление вооруженных сил в странах-партнерах ЕС. Планируемые объемы финансирования фонда в период с 2021 по 2027 годы составляют 5,7 миллиарда евро.
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