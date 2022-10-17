ЕС будет обучать украинских военных и выделит Украине €500 млн на оружие

14:06 17 октября Киев, Украина

Министры иностранных дел стран ЕС во время встречи 17 октября в Люксембурге согласуют миссию по подготовке 15 тысяч украинских военных и дополнительные 500 миллионов евро для финансирования поставок оружия Киеву.