Ермак рассказал, о чем будут говорить Зеленский с Путиным при встрече

09:46 13 Май Киев, Украина

На переговорах такого высокого уровня, как встреча Зеленский Путин , резонно поднять проблемы выполнения сторонами договоренностей парижского саммита.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в четверг, 13 мая.

"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", - сказал Ермак.

Напомним, что ранее Путин ответил на предложение Зеленского о встрече на Донбассе. Российский лидер заявил, что ждет украинского президента в Москве "в любое удобное для него время", чтобы обсудить двусторонние отношения. Также Путин предложил Зеленскому решать проблему Донбасса с лидерами "республик" сепаратистов - "ЛНР" и "ДНР".