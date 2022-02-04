Ермак рассказал, о чем будут говорить Зеленский с Путиным при встрече

На переговорах такого высокого уровня, как встреча Зеленский - Путин, резонно поднять проблемы выполнения сторонами договоренностей парижского саммита.
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в четверг, 13 мая.
Напомним, что ранее Путин ответил на предложение Зеленского о встрече на Донбассе. Российский лидер заявил, что ждет украинского президента в Москве "в любое удобное для него время", чтобы обсудить двусторонние отношения. Также Путин предложил Зеленскому решать проблему Донбасса с лидерами "республик" сепаратистов - "ЛНР" и "ДНР".
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