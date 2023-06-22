Ермак провел встречу с послами ЕС, G7 и ряда стран

"Мы обсудили дальнейшие шаги в контексте реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира на основе уважения к Уставу ООН и международному праву", - отметил он.

Глава ОПУ проинформировал дипломатов об итогах взаимодействия Украины с широким кругом иностранных партнеров по имплементации "формулы мира" президента.

"На сегодняшний день украинская "формула мира" является единственным мирным планом, который имеет поддержку ООН. Именно украинский план достижения мира должен быть взят за основу, поскольку война продолжается на нашей территории. Украинская "формула мира" имеет универсальный характер и может быть применена не только для прекращения войны, но и для преодоления существующих или предотвращения новых кризисов в мире", - отметил Ермак.