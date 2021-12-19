Ермак отпраздновал день рождения в президентской резиденции в Прикарпатье

В Ивано-Франковской области в селе Гута на территории национального природного парка «Синегора» расположена резиденция президента Украины. Как стало известно журналистам, на этой неделе там встречали достопочтенных гостей. Свой юбилей на государственной даче праздновал руководитель офиса президента Андрей Ермак, пишет издание Ратуша.
Как рассказывают местные жители, президенту Зеленскому нравится местные края. В селе он бывает довольно часто – много раз в году. Для удобства первых лиц по программе «Большая стройка» даже отстроили дорогу, которую местные гордо называют «государственного значения», потому что ведет к резиденции президента. Но такого аншлага из автомобилей со столичными номерами здесь еще не было.
«Так президент здесь был. Здесь же его резиденция. Так они на вертолете прилетели и ездят здесь часто», – рассказывает сельский житель.
Напомним, во время предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский публично заявлял о передаче государственных резиденций под детские лагеря. В настоящее время резиденция в Гуте стала местом для празднования 50-летия руководителя Офиса президента, пишут СМИ.
К месту отдыха чиновники, вероятнее всего, добирались вертолетным кортежем. Владелица местной гостиницы говорит журналистам, что вертолеты там появились, потому что «то у Ермака день рождения».
Женщина добавляет, что у нее все было забронировано на эти даты, но пришлось своих работников отпустить на обслуживание достопочтенных гостей.
Последняя неделя для главы государства и главы Офиса президента оказалась достаточно напряженной: Украина не исходила из мирового антирейтинга по смертности от наводнений, вышло расследование Bellingcat, а Россия перебросила сто тысяч военных на границу – но это не изменило праздничных планов.
«Делегация по Банковой пять дней провела в резиденции в Гуте. Единственное неудобство, постигшее чиновников, заключалось в том, что празднование пришлось прервать на несколько часов в воскресенье. Первые лица государства прилетали на торжественные мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы», – пишет издание.
Как рассказывают местные жители, президенту Зеленскому нравится местные края. В селе он бывает довольно часто – много раз в году. Для удобства первых лиц по программе «Большая стройка» даже отстроили дорогу, которую местные гордо называют «государственного значения», потому что ведет к резиденции президента. Но такого аншлага из автомобилей со столичными номерами здесь еще не было.
«Так президент здесь был. Здесь же его резиденция. Так они на вертолете прилетели и ездят здесь часто», – рассказывает сельский житель.
Напомним, во время предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский публично заявлял о передаче государственных резиденций под детские лагеря. В настоящее время резиденция в Гуте стала местом для празднования 50-летия руководителя Офиса президента, пишут СМИ.
К месту отдыха чиновники, вероятнее всего, добирались вертолетным кортежем. Владелица местной гостиницы говорит журналистам, что вертолеты там появились, потому что «то у Ермака день рождения».
Женщина добавляет, что у нее все было забронировано на эти даты, но пришлось своих работников отпустить на обслуживание достопочтенных гостей.
Последняя неделя для главы государства и главы Офиса президента оказалась достаточно напряженной: Украина не исходила из мирового антирейтинга по смертности от наводнений, вышло расследование Bellingcat, а Россия перебросила сто тысяч военных на границу – но это не изменило праздничных планов.
«Делегация по Банковой пять дней провела в резиденции в Гуте. Единственное неудобство, постигшее чиновников, заключалось в том, что празднование пришлось прервать на несколько часов в воскресенье. Первые лица государства прилетали на торжественные мероприятия ко Дню Достоинства и Свободы», – пишет издание.
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