Ермак о выборах на Донбассе и в Крыму

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что проведение выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации, урегулирования всех вопросов безопасности и с соблюдением стандартов ОБСЕ.
Об этом говорится в заявлении Офиса президента, обнародованном в субботу, 19 сентября.
Накануне Ермак сказал, что «мы находимся в тяжелых переговорах (нормандский и минский форматы — ред.) — не буду скрывать, но есть очень серьезная украинская победа — седьмая неделя режима тишины».
В то же время он заявил, что режим прекращения огня «не является идеальным», но «позволяет продолжать переговоры».
Также, из сообщения Ермака представителям нормандской четверки, стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировано постановление об изменениях к постановлению о проведении местных выборов.
«Если вы спросите мою личную позицию, то я считаю, что решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, с обязательствами, которые есть, с нормами международного права. Какое оно будет — это будет решать Верховная Рада», — сказал глава ОП.
Об этом говорится в заявлении Офиса президента, обнародованном в субботу, 19 сентября.
Накануне Ермак сказал, что «мы находимся в тяжелых переговорах (нормандский и минский форматы — ред.) — не буду скрывать, но есть очень серьезная украинская победа — седьмая неделя режима тишины».
В то же время он заявил, что режим прекращения огня «не является идеальным», но «позволяет продолжать переговоры».
Также, из сообщения Ермака представителям нормандской четверки, стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировано постановление об изменениях к постановлению о проведении местных выборов.
«Если вы спросите мою личную позицию, то я считаю, что решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, с обязательствами, которые есть, с нормами международного права. Какое оно будет — это будет решать Верховная Рада», — сказал глава ОП.
После встречи лидеров нормандской четверки представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что во время переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующего постановление о местных выборах.
На заседании ТКГ 19 августа глава украинской делегации в Леонид Кравчук пообещал попросить Верховную Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.
Речь идет о четвертом пункте постановления, в котором сказано, что выборы на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму назначат только после прекращения российской агрессии, вывода войск и техники и окончания полной реинтеграции.
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