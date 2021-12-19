Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - глава разведки

"Мы не следственные органы, чтобы исследовать чью-то роль, но если задается вопрос, мог ли руководитель Офиса влиять на ход проведения спецоперации, то я с полной ответственностью могу сказать, что по закону о разведке, руководитель Офиса, кем бы он ни был, не имеет права вмешиваться в спецмероприятия", - сказал он.