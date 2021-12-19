Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - глава разведки

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не мог оказывать влияние на спецоперацию по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.
Буданов добавил, что в качестве офицера спецслужбы считает нецелесообразным вынесение в публичную плоскость вопроса проведения спецопераций.
Его позицию поддержал и нардеп Николая Тищенко, заявив, что лить грязь на главу ОП, равносильно госизмене.
Отметим, что Буданов стал начальником ГУР минобороны Украины вместо Василия Бурбы. Указ президента Владимира Зеленского о смене руководителя был подписан 5 августа, после того, как в конце июля сорвалась операция украинских спецслужб по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер".
Напомним, что в опубликованном накануне расследовании Bellingcat со ссылкой на Бурбу утверждается, что Ермак предложил отсрочить спецоперацию на неделю из-за достижения договоренности о прекращении огня на Донбассе. Ранее временная следственная комиссия Верховной Рады Украины тоже установила, что проведение спецоперации по задержанию членов ППК "Вагнер" отсрочили, однако не смогла определить, кто из украинских чиновников принял такое решение.
"Вагнергейт"
Как сообщалось, 29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33-х членов ППК "Вагнер" . Против них сразу возбудили уголовное дело по подготовке терактов. Правитель Беларуси Александр Лукашенко пообещал передать 28 из них Украине - следствие установило, что они "активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Однако в итоге Беларусь решила передать их России".
Впоследствии СМИ сообщили, что "вагнеровцы" оказались на территории Беларуси , поскольку их туда выманили украинские спецслужбы. Из Минска их якобы планировали отправить авиарейсом в Турцию, но в полете один из пассажиров должен имитировать сердечный приступ, из-за чего самолет совершил вынужденную посадку в Киеве, где их задержали бы. Об операции вроде бы сообщили Зеленскому и Ермаку, после чего о ней узнали белорусские спецслужбы. В июне 2021 года Зеленский отверг причастность Ермака к срыву, назвав идею такой операции "идеей других стран".
Отметим, что Буданов стал начальником ГУР минобороны Украины вместо Василия Бурбы. Указ президента Владимира Зеленского о смене руководителя был подписан 5 августа, после того, как в конце июля сорвалась операция украинских спецслужб по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер".
Напомним, что в опубликованном накануне расследовании Bellingcat со ссылкой на Бурбу утверждается, что Ермак предложил отсрочить спецоперацию на неделю из-за достижения договоренности о прекращении огня на Донбассе. Ранее временная следственная комиссия Верховной Рады Украины тоже установила, что проведение спецоперации по задержанию членов ППК "Вагнер" отсрочили, однако не смогла определить, кто из украинских чиновников принял такое решение.
"Вагнергейт"
Как сообщалось, 29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33-х членов ППК "Вагнер" . Против них сразу возбудили уголовное дело по подготовке терактов. Правитель Беларуси Александр Лукашенко пообещал передать 28 из них Украине - следствие установило, что они "активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Однако в итоге Беларусь решила передать их России".
Впоследствии СМИ сообщили, что "вагнеровцы" оказались на территории Беларуси , поскольку их туда выманили украинские спецслужбы. Из Минска их якобы планировали отправить авиарейсом в Турцию, но в полете один из пассажиров должен имитировать сердечный приступ, из-за чего самолет совершил вынужденную посадку в Киеве, где их задержали бы. Об операции вроде бы сообщили Зеленскому и Ермаку, после чего о ней узнали белорусские спецслужбы. В июне 2021 года Зеленский отверг причастность Ермака к срыву, назвав идею такой операции "идеей других стран".
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