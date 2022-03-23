Ермак и Нуланд обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в США

10:40 24 июня Киев, Украина

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Виктория Нуланд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили детали визита главы Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента Джо Байдена.
 
 
Об этом сообщает пресс-служба ОП утром в четверг, 24 июня.
"Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Джо Байдена", – говорится в сообщении.
В свою очередь Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей урегулированию ситуации в Донбассе.

Ермак также проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.
"Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны США этих усилий", – добавили в ОП.