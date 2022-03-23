Ермак и Нуланд обсудили предстоящий визит Владимира Зеленского в США

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и замгоссекретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Виктория Нуланд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили детали визита главы Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента Джо Байдена.
Об этом сообщает пресс-служба ОП утром в четверг, 24 июня.
В свою очередь Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины, а также в вопросах реализации Минских договоренностей урегулированию ситуации в Донбассе.
Ермак также проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.
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