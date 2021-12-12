Ермак и советник Байдена по вопросам нацбезопасности обсудили ситуацию на Донбассе

08:44 30 Март Киев, Украина

Глава ОП Андрей Ермак в разговоре с советником Байдена Джейкобом Салливаном призвал США помочь с переговорами по Донбассу.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.



Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он сообщил Салливану, что в последние недели на Донбассе наблюдается увеличение количества нарушений режима прекращения огня.





Руководитель Офиса Главы государства добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров относительно прекращения войны на Донбассе.

Вместе с тем он поблагодарил США за предоставление важной помощи по безопасности, которая способствует усилению обороноспособности Украины. Речь идет, в частности, о поддержке реформы Вооруженных сил Украины и об усилении Военно-морских сил ВСУ.



В ОП отмечают, что Ермак также рассказал Салливану «о реформах, которые проводит Владимир Зеленский». Глава ОП во время разговора рассказал о «цели» Зеленского — «построить современное демократическое государство, основанное на верховенстве права, свободное от коррупции и влияния олигархов». Также Ермак рассказал о создании в Украине Центра противодействия дезинформации.



Советник Байдена, как сообщают в ОП, подчеркнул важность сотрудничества в противодействии дезинформации. В сообщении утверждают, что Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ и отметил, что США будут помогать Украине достигать ее целей в политике, экономике и безопасности. Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.