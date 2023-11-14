Ермак и Блинкен обсудили помощь США Украине в борьбе с российской агрессией

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Вашингтоне. Они обсудили ситуацию на фронте, приоритетные потребности Сил обороны Украины, а также вопросы дальнейшего сотрудничества между странами.
В американской столице чиновник находится с рабочим визитом в составе украинской делегации, возглавляемой министром экономики Юлией Свириденко, сообщили в пресс-службе ОП.
Во встрече также приняли участие заместитель главы Госдепартамента по политическим вопросам Виктория Нуланд и заместитель помощника государственного секретаря по Восточной Европе Крис Смит.
Со стороны Украины были Юлия Свириденко, госпожа посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова, заместитель главы Минюста Ирина Мудрая, советники руководителя Офиса президента Дария Заровна и Владислав Власюк.
Во встрече также приняли участие заместитель главы Госдепартамента по политическим вопросам Виктория Нуланд и заместитель помощника государственного секретаря по Восточной Европе Крис Смит.
Со стороны Украины были Юлия Свириденко, госпожа посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова, заместитель главы Минюста Ирина Мудрая, советники руководителя Офиса президента Дария Заровна и Владислав Власюк.
От имени Владимира Зеленского руководитель ОП выразил благодарность администрации Джо Байдена, обеим палатам Конгресса и американскому народу за беспрецедентную помощь, оказываемую Украине в борьбе с российской агрессией.
Ермак поблагодарил за направление Белого дома запрос о финансировании расходов на помощь Украине и выразил надежду на его одобрение американскими законодателями.
Руководитель Офиса президента проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на фронте и подчеркнул, что американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора.
Также чиновник рассказал о приоритетных потребностях Сил обороны. Отдельно была отмечена важность предоставления средств противовоздушной обороны.
Руководитель Офиса президента проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на фронте и подчеркнул, что американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора.
Также чиновник рассказал о приоритетных потребностях Сил обороны. Отдельно была отмечена важность предоставления средств противовоздушной обороны.
Кроме этого, руководитель ОП акцентировал внимание на важности скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7, подписанного в Вильнюсе 12 июля.
Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, в частности, по усилению санкционного давления на рф и выработке механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины. Уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке.
Во время встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, в частности, по усилению санкционного давления на рф и выработке механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины. Уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке.
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