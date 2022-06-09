Эрдоган потребовал от Греции "демилитаризировать" острова в Эгейском море, иначе Турция примет меры

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил что его страна не отступит от своих прав в Эгейском регионе и потребовал от Греции отказаться от размещения вооружений на островах в Эгейском море.
Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в рамках международных учений «Efes-2022» в Измире, сообщает агентство Anadolu.
Между Грецией и Турцией — странами — членами НАТО — продолжаются споры о статусе островов в Эгейском море и суверенитете в этом регионе. Кроме того, неразрешенными остаются вопросы разделенного Кипра, территорий нефтегазовой разведки и использования воздушного пространства.
Между Грецией и Турцией — странами — членами НАТО — продолжаются споры о статусе островов в Эгейском море и суверенитете в этом регионе. Кроме того, неразрешенными остаются вопросы разделенного Кипра, территорий нефтегазовой разведки и использования воздушного пространства.
Касаясь темы Кипра, Эрдоган обвинил греческое население острова в том, что процесс переговоров там зашел в тупик.
В Анкаре утверждают, что Афины нарушили условия двух мирных соглашений: Лозаннского (1923) и Парижского (1947). Согласно документам, Греция получила группу островов в Эгейском море, обязавшись не допускать их милитаризации.
Представитель правительства Греции Янис Эконому заявил, что Афины реагируют на «провокации» Турции «со спокойствием и решительностью», усиливая свой политический и военный потенциал. Министр иностранных дел страны Никос Дендиас пояснил, что Афины ответили на претензии в письме в ООН — «абсолютно убедительно и юридически обоснованно». Греческие власти утверждают, что условия договоров 1923 и 1947 годов давно не действуют, так как те документы были заменены более поздними.
Представитель правительства Греции Янис Эконому заявил, что Афины реагируют на «провокации» Турции «со спокойствием и решительностью», усиливая свой политический и военный потенциал. Министр иностранных дел страны Никос Дендиас пояснил, что Афины ответили на претензии в письме в ООН — «абсолютно убедительно и юридически обоснованно». Греческие власти утверждают, что условия договоров 1923 и 1947 годов давно не действуют, так как те документы были заменены более поздними.
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