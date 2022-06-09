Эрдоган потребовал от Греции "демилитаризировать" острова в Эгейском море, иначе Турция примет меры

20:16 09 июня Киев, Украина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил что его страна не отступит от своих прав в Эгейском регионе и потребовал от Греции отказаться от размещения вооружений на островах в Эгейском море.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в рамках международных учений «Efes-2022» в Измире, сообщает агентство Anadolu.



Между Грецией и Турцией — странами — членами НАТО — продолжаются споры о статусе островов в Эгейском море и суверенитете в этом регионе. Кроме того, неразрешенными остаются вопросы разделенного Кипра, территорий нефтегазовой разведки и использования воздушного пространства.

Турция не отступит от своих прав в Эгейском регионе, а в вопросе „демилитаризации“ островов готова предпринять все шаги, основанные на букве международных соглашений. Прекратите размещать вооружение на островах! Я не шучу!» — заявил президент.

Касаясь темы Кипра, Эрдоган обвинил греческое население острова в том, что процесс переговоров там зашел в тупик.

«Греческая община оставила нам только один путь: двух равноправных суверенных государств на Кипре», — подчеркнул он.

В Анкаре утверждают, что Афины нарушили условия двух мирных соглашений: Лозаннского (1923) и Парижского (1947). Согласно документам, Греция получила группу островов в Эгейском море, обязавшись не допускать их милитаризации.



Представитель правительства Греции Янис Эконому заявил, что Афины реагируют на «провокации» Турции «со спокойствием и решительностью», усиливая свой политический и военный потенциал. Министр иностранных дел страны Никос Дендиас пояснил, что Афины ответили на претензии в письме в ООН — «абсолютно убедительно и юридически обоснованно». Греческие власти утверждают, что условия договоров 1923 и 1947 годов давно не действуют, так как те документы были заменены более поздними.