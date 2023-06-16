Эрдоган и Зеленский обсудили взрыв на Каховской ГЭС

16:23 07 июня Киев, Украина

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с разрушением Каховской ГЭС.

Об этом сообщил президент Украины в Телеграмм. Как отметили в канцелярии турецкого президента, Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию катастрофы.

"Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС. Передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия. Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в том числе крымских татар, и продолжение и расширение зерновой инициативы", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщает TRT Haber со ссылкой на службу по коммуникациям турецкого лидера, Эрдоган предложил создать международную комиссию для расследования взрыва на Каховской ГЭС.

"Президент Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием воюющих экспертов сторон Организации Объединенных Наций и международного сообщества, включая Турцию", - говорится в сообщении.

Эрдоган также выразил мнение, что можно было бы применить метод переговоров, как в случае с "зерновым коридором". По его словам, "Турция готова сделать все возможное в этом вопросе".



Президент Турции также подчеркнул, что "не удастся предотвратить гуманитарные потери ежедневно, пока будут продолжаться конфликты". Поэтому, по его словам, идея возвращения к переговорам должна превалировать, пишет издание.