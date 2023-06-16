Эрдоган и Зеленский обсудили взрыв на Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с разрушением Каховской ГЭС.
Об этом сообщил президент Украины в Телеграмм. Как отметили в канцелярии турецкого президента, Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию катастрофы.
Как сообщает TRT Haber со ссылкой на службу по коммуникациям турецкого лидера, Эрдоган предложил создать международную комиссию для расследования взрыва на Каховской ГЭС.
Эрдоган также выразил мнение, что можно было бы применить метод переговоров, как в случае с "зерновым коридором". По его словам, "Турция готова сделать все возможное в этом вопросе".
Президент Турции также подчеркнул, что "не удастся предотвратить гуманитарные потери ежедневно, пока будут продолжаться конфликты". Поэтому, по его словам, идея возвращения к переговорам должна превалировать, пишет издание.
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