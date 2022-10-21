Эрдоган хочет провести новые переговоры по прекращению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать новые переговоры с президентом Владимиром Зеленским и российским президентом владимиром путиным по мирному урегулированию российско-украинской войны.
Как сообщает Anadolu, об этом политик заявил журналистам во время брифинга после визита в Азербайджан.
Как сообщает Anadolu, об этом политик заявил журналистам во время брифинга после визита в Азербайджан.
Он добавил, что все еще надеется на организацию встречи путина с Зеленским.
Кроме того, Эрдоган заявил, что надеется на продолжение работы "зерновой инициативы" по обеспечению вывоза продовольствия из украинских морских портов.
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