Эрдоган хочет провести новые переговоры по прекращению войны в Украине

14:03 21 октября Киев, Украина





Как сообщает Anadolu, об этом политик заявил журналистам во время брифинга после визита в Азербайджан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится организовать новые переговоры с президентом Владимиром Зеленским и российским президентом владимиром путиным по мирному урегулированию российско-украинской войны.Как сообщает Anadolu, об этом политик заявил журналистам во время брифинга после визита в Азербайджан.

"Я увидел, что господин путин гораздо мягче и более открыт для переговоров, чем раньше. Мы увидим, к чему это может привести, во время телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", - отметил Эрдоган.

Он добавил, что все еще надеется на организацию встречи путина с Зеленским.

"В ходе переговоров с Зеленским я почувствовал, что у него тоже нет такой блокировки, и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса. Мы не теряем надежды. Мы надеемся, что, собрав вместе обоих лидеров, мы продолжим путь к миру", — отметил турецкий президент.

Кроме того, Эрдоган заявил, что надеется на продолжение работы "зерновой инициативы" по обеспечению вывоза продовольствия из украинских морских портов.