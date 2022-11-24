ЕП сделал шаг для непринятия загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины

18:38 24 ноября Киев, Украина



Европарламент утвердил соглашение, достигнутое с Советом



Об этом сообщает пресс-службу парламента.



Европарламент сделал шаг для непринятия

За решение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, 34 воздержались.



Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в частности, паспортов, которые не должны приниматься.



Однако спасающиеся от войны в Украине по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям. Европарламент утвердил соглашение, достигнутое с Советом Евросоюза , о непринятии проездных документов, выданных россией в оккупированных регионах Украины и во временно оккупированных регионах Грузии.Об этом сообщает пресс-службу парламента.Европарламент сделал шаг для непринятия загранпаспортов , выданных на оккупированных территориях УкраиныЗа решение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, 34 воздержались.Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в частности, паспортов, которые не должны приниматься.Однако спасающиеся от войны в Украине по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.

"Европейский парламент полон решимости сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на россию правовыми и политическими средствами, чтобы путин заплатил высокую цену за эту незаконную войну и за международные преступления, совершенные против Украины и ее народа", - прокомментировал после голосования докладчик Хуан Фернандо Лопес Агиллар.

Как только решение будет официально принято Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу на следующий день после публикации.



Россия выдает паспорта жителям Крыма с момента незаконной аннексии полуострова в 2014 году и сейчас делает это в других неподконтрольных украинскому правительству районах Украины.



Непринятие этих российских документов будет применяться, когда кто-нибудь из граждан просит визу для въезда в ЕС или когда они будут пересекать внешние границы ЕС.



Чешское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о решении о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях в Украине и Грузии, в середине ноября.