ЕП сделал шаг для непринятия загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины

Европарламент утвердил соглашение, достигнутое с Советом Евросоюза, о непринятии проездных документов, выданных россией в оккупированных регионах Украины и во временно оккупированных регионах Грузии.
Об этом сообщает пресс-службу парламента.
Европарламент сделал шаг для непринятия загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины
За решение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, 34 воздержались.
Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в частности, паспортов, которые не должны приниматься.
Однако спасающиеся от войны в Украине по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.
Как только решение будет официально принято Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу на следующий день после публикации.
Россия выдает паспорта жителям Крыма с момента незаконной аннексии полуострова в 2014 году и сейчас делает это в других неподконтрольных украинскому правительству районах Украины.
Непринятие этих российских документов будет применяться, когда кто-нибудь из граждан просит визу для въезда в ЕС или когда они будут пересекать внешние границы ЕС.
Чешское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о решении о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях в Украине и Грузии, в середине ноября.
Россия выдает паспорта жителям Крыма с момента незаконной аннексии полуострова в 2014 году и сейчас делает это в других неподконтрольных украинскому правительству районах Украины.
Непринятие этих российских документов будет применяться, когда кто-нибудь из граждан просит визу для въезда в ЕС или когда они будут пересекать внешние границы ЕС.
Чешское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о решении о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях в Украине и Грузии, в середине ноября.
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