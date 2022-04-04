Энтони Блинкен перечислил законы, которые должны принять в Украине
12:11 07 июля Киев, Украина
Госсекретарь США Энтони Блинкен
заявил, что Украина
может развить достигнутый прогресс с помощью пяти реформ.
Об этом он заявил в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду, 7 июля.
"Первое: принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом – закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе: обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах", – сказал Блинкен.
По его словам, третьим шагом является принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Блинкен назвал четвертым шагом принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует СБУ, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.
"И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", – отметил госсекретарь США.
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