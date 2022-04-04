Энтони Блинкен перечислил законы, которые должны принять в Украине

12:11 07 июля Киев, Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может развить достигнутый прогресс с помощью пяти реформ.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду, 7 июля.

"Первое: принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом – закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе: обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах", – сказал Блинкен.

По его словам, третьим шагом является принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.



Блинкен назвал четвертым шагом принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует СБУ, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.