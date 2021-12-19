Енин: Ирану придется выплатить компенсацию МАУ

Тегерана отказался выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ, по причине того, что боинг был застрахован и обязательства по выплатам, должны нести страховые компании. В МИД Украины ответили на такое заявление Ирана.
По словам замминистра, во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.
Он подчеркнул, что самолет МАУ действительно был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая, в свою очередь, перестраховала свои риски у других страховщиков.
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