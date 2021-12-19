Енин: Ирану придется выплатить компенсацию МАУ

16:51 11 Август Киев, Украина

Тегерана отказался выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ , по причине того, что боинг был застрахован и обязательства по выплатам, должны нести страховые компании. В МИД Украины ответили на такое заявление Ирана

«Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки»,- отметил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

По словам замминистра, во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность возместить ущерб, в т.ч. и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.

«Мы договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров», — напомнил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что самолет МАУ действительно был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая, в свою очередь, перестраховала свои риски у других страховщиков.