Энергодар: оккупантами похищен заместитель мэра Иван Самойдюк

13:32 20 марта Киев, Украина

В Энергодаре российскими оккупантами похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.



Оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия.

"В каком он состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" - сообщил мэр города.

Также мэр сообщил, что оккупанты начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят угрозу.