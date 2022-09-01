Энергодар находится в критической ситуации - мэр

14:15 12 августа Киев, Украина

Российские оккупанты за последние три недели начали вести себя более агрессивно и нагло в Энергодаре.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью, обнародованном в пятницу, 12 августа.

"Ситуация критическая. По моему мнению, сейчас наблюдается самое большое обострение за последние два-три месяца. Уже три недели оккупанты с каждым днем ведут себя все агрессивнее и наглее. Они обстреливают территории промышленной площадки ЗАЭС, обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища. Есть случаи, когда под их обстрелы попадают частные дома, есть жертвы", – сказал он.

По словам Орлова, россияне, прикрываясь крупнейшей атомной станцией Европы, пользуются тем, что ВСУ не имеют возможности дать адекватного ответа, чтобы избежать попадания по АЭС.

"Поскольку ответного огня нет, а им нужно спровоцировать какую-то резонансную ситуацию, то они начали обстреливать саму станцию из гранатометов. Есть даже попадание в азотно- кислородную станцию, общестанционные объекты Запорожской атомной станции", – рассказал мэр.

Он сообщил что три дня назад оккупанты во время минометного обстрела попали по распределительной подстанции, которая обеспечивает Энергодар электричеством. Вследствие этого город несколько часов был без электроснабжения.