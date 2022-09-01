Энергодар находится в критической ситуации - мэр
14:15 12 августа Киев, Украина
Российские оккупанты за последние три недели начали вести себя более агрессивно и нагло в Энергодаре.
Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью, обнародованном в пятницу, 12 августа.
"Ситуация критическая. По моему мнению, сейчас наблюдается самое большое обострение за последние два-три месяца. Уже три недели оккупанты с каждым днем ведут себя все агрессивнее и наглее. Они обстреливают территории промышленной площадки ЗАЭС, обстреливают противоположный берег Каховского водохранилища. Есть случаи, когда под их обстрелы попадают частные дома, есть жертвы", – сказал он.
По словам Орлова, россияне, прикрываясь крупнейшей атомной станцией Европы, пользуются тем, что ВСУ не имеют возможности дать адекватного ответа, чтобы избежать попадания по АЭС.
"Поскольку ответного огня нет, а им нужно спровоцировать какую-то резонансную ситуацию, то они начали обстреливать саму станцию из гранатометов. Есть даже попадание в азотно- кислородную станцию, общестанционные объекты Запорожской атомной станции", – рассказал мэр.
Он сообщил что три дня назад оккупанты во время минометного обстрела попали по распределительной подстанции, которая обеспечивает Энергодар электричеством. Вследствие этого город несколько часов был без электроснабжения.
"То есть город был уже на грани гуманитарной катастрофы. Но благодаря слаженной работе специалистов атомной станции и коммунальщиков удалось за три часа восстановить все эти жизненно необходимые услуги", – заявил Орлов и добавил, что газа в Энергодаре нет уже около месяца.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии