Энергоатом начинает капитальный ремонт на одном из энергоблоков АЭС

18:23 03 января Киев, Украина

Один из энергоблоков атомной электростанции Энергоатом выводит в плановый капитальный ремонт. Об этом говорится в сообщение компании.
 
"Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП НАЭК Энергоатом для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года", - сказано в сообщении.
 
Отмечается, что во время ремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.

Как заявили в Энергоатоме, в ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории.

В компании напомнили, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется оккупантами. ЗАЭС продолжает потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины.