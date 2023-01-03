Энергоатом начинает капитальный ремонт на одном из энергоблоков АЭС

Один из энергоблоков атомной электростанции Энергоатом выводит в плановый капитальный ремонт. Об этом говорится в сообщение компании.
Отмечается, что во время ремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.
Как заявили в Энергоатоме, в ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории.
В компании напомнили, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется оккупантами. ЗАЭС продолжает потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины.
Как заявили в Энергоатоме, в ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории.
В компании напомнили, что все шесть энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется оккупантами. ЗАЭС продолжает потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины.
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