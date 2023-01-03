Энергоатом начинает капитальный ремонт на одном из энергоблоков АЭС

"Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП НАЭК Энергоатом для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года", - сказано в сообщении.