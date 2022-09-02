Энергоатом готов запустить зимой все 15 энергоблоков

16:06 27 июля Киев, Украина

Глава компании Энергоатом заявил о готовности запустить зимой все 15 энергоблоков атомных электростанций.

Об этом сообщил Петр Котин в эфире Украинского радио в среду, 27 июля.



При этом он пояснил ситуацию с захваченной оккупантами крупнейшей АЭС Украины - Запорожской. На данный момент она работает всего на половину мощности из-за повреждений линий электропередач.

"Все будет зависеть от завершения военных действий. Если мы освободим Запорожскую АЭС и возобновим работу поврежденных линий, то мы сможем работать всеми шестью энергоблоками на ЗАЭС" , - говорит Котин.

Остальные девять энергоблоков трех АЭС будут готовы работать на полной мощности, заверил он.