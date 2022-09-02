Энергоатом готов запустить зимой все 15 энергоблоков

Глава компании Энергоатом заявил о готовности запустить зимой все 15 энергоблоков атомных электростанций.
Об этом сообщил Петр Котин в эфире Украинского радио в среду, 27 июля.
При этом он пояснил ситуацию с захваченной оккупантами крупнейшей АЭС Украины - Запорожской. На данный момент она работает всего на половину мощности из-за повреждений линий электропередач.
При этом он пояснил ситуацию с захваченной оккупантами крупнейшей АЭС Украины - Запорожской. На данный момент она работает всего на половину мощности из-за повреждений линий электропередач.
Остальные девять энергоблоков трех АЭС будут готовы работать на полной мощности, заверил он.
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