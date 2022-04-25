Энергетики обнаружили альтернативную схему подключения Луганска к электроэнергии

13:31 25 апреля Киев, Украина

Энергетики нашли альтернативную схему подключения Луганской области к электроэнергии.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме из мощных электроподстанций, которые остались в работе на территории области", – сказал Гайдай.

В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции.

"Вскоре свет вернется в дома наших жителей. Добраться до повреждений линии электропередачи, заживляющей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий", – подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, Луганская область осталась без электроэнергии в результате обесточенной подстанции "Кременская" на 500 кВ.