Энергетика, инфраструктура и логистика - это приоритетные цели для спецслужб рф - СБУ

Агрессор сопровождает кибератаками обстрелы по украинскими энергообъектам, но ВСУ их отбивает и переходит к стремительному киберконтрнаступлению.
Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью, опубликованном в среду, 9 ноября.
Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью, опубликованном в среду, 9 ноября.
По его словам, если бы их не отбивали, то последствия были бы "крайне серьезными".
Кибератаки могут быть гораздо эффективнее и дешевле ракетных обстрелов, отметил Витюк.
В худших случаях кибератаки россиян могут отключить электроэнергию на 5-10 минут или остановить на короткое время работу некоторых сервисов. Но украинские специалисты работают над тем, чтобы даже такого не происходило, объяснил он.
Практически 90% всех кибератак, которые осуществляются на украинские государственные ресурсы, осуществляют спецслужбы рф. Небольшой процент кибератак осуществляют и белорусские спецслужбы, которые помогают рф. До 1% - это остальные спецслужбы.
Чаще всего эти атаки направлены на получение разведданых, объясняет специалист.
Кибератаки могут быть гораздо эффективнее и дешевле ракетных обстрелов, отметил Витюк.
В худших случаях кибератаки россиян могут отключить электроэнергию на 5-10 минут или остановить на короткое время работу некоторых сервисов. Но украинские специалисты работают над тем, чтобы даже такого не происходило, объяснил он.
Практически 90% всех кибератак, которые осуществляются на украинские государственные ресурсы, осуществляют спецслужбы рф. Небольшой процент кибератак осуществляют и белорусские спецслужбы, которые помогают рф. До 1% - это остальные спецслужбы.
Чаще всего эти атаки направлены на получение разведданых, объясняет специалист.
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