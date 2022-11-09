Энергетика, инфраструктура и логистика - это приоритетные цели для спецслужб рф - СБУ

17:32 09 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности Агрессор сопровождает кибератаками обстрелы по украинскими энергообъектам, но ВСУ их отбивает и переходит к стремительному киберконтрнаступлению.Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью, опубликованном в среду, 9 ноября.

"Энергетика, инфраструктура и логистика - это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ сопровождались и кибератаками. Мы ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной. Иногда мы имеем информацию, куда будет бить враг в ближайшие дни или недели, и наша задача - не допустить этого. О большинстве кибератак общество не знает, но россия сегодня осуществляет в среднем более 10 кибератак в сутки", - рассказал он.

По его словам, если бы их не отбивали, то последствия были бы "крайне серьезными".



Кибератаки могут быть гораздо эффективнее и дешевле ракетных обстрелов, отметил Витюк.



В худших случаях кибератаки россиян могут отключить электроэнергию на 5-10 минут или остановить на короткое время работу некоторых сервисов. Но украинские специалисты работают над тем, чтобы даже такого не происходило, объяснил он.



Практически 90% всех кибератак, которые осуществляются на украинские государственные ресурсы, осуществляют спецслужбы рф. Небольшой процент кибератак осуществляют и белорусские спецслужбы, которые помогают рф. До 1% - это остальные спецслужбы.



Чаще всего эти атаки направлены на получение разведданых, объясняет специалист.