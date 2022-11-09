Энергетика, инфраструктура и логистика - это приоритетные цели для спецслужб рф - СБУ

17:32 09 ноября Киев, Украина

Агрессор сопровождает кибератаками обстрелы по украинскими энергообъектам, но ВСУ их отбивает и переходит к стремительному киберконтрнаступлению.

Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью, опубликованном в среду, 9 ноября.
 
"Энергетика, инфраструктура и логистика - это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ сопровождались и кибератаками. Мы ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной. Иногда мы имеем информацию, куда будет бить враг в ближайшие дни или недели, и наша задача - не допустить этого. О большинстве кибератак общество не знает, но россия сегодня осуществляет в среднем более 10 кибератак в сутки", - рассказал он.
 
По его словам, если бы их не отбивали, то последствия были бы "крайне серьезными".

Кибератаки могут быть гораздо эффективнее и дешевле ракетных обстрелов, отметил Витюк.

В худших случаях кибератаки россиян могут отключить электроэнергию на 5-10 минут или остановить на короткое время работу некоторых сервисов. Но украинские специалисты работают над тем, чтобы даже такого не происходило, объяснил он.

Практически 90% всех кибератак, которые осуществляются на украинские государственные ресурсы, осуществляют спецслужбы рф. Небольшой процент кибератак осуществляют и белорусские спецслужбы, которые помогают рф. До 1% - это остальные спецслужбы.

Чаще всего эти атаки направлены на получение разведданых, объясняет специалист.
 
"Мы уже ко всему готовы, нет ничего такого, чего бы мы не видели. Украина начала киберконтрнаступление уже 24 февраля. Ранее Украина не прибегала к кибернаступлению, потому что по международным нормам это могли признать поводом для войны. Сегодня наше контрнаступление развивается еще молниеноснее, чем на традиционном фронте. Часто пылает и "кибербавовна", - отметил Витюк.