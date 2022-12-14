Энергетический "Рамштайн": Украина привлекла около $1 млрд
18:19 13 декабря Киев, Украина
По итогам состоявшегося в Париже энергетического "Рамштайна" Украина привлекла около миллиарда долларов для прохождения зимы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль
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"Украина привлекла по итогам международной конференции "Солидарность с украинским народом". Из них половина – грантовые средства. Вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых получим еще в этом году", – написал он в Telegram.
По словам премьера, главный итог дня – вполне конкретная помощь Украине, чтобы страна прошла эту зиму с наименьшими потерями.
"Создали действенную и эффективную платформу солидарности с Украиной. Она будет обобщать информацию о наших потребностях и обеспечит механизм мгновенного ответа наших партнеров", - отметил Шмыгаль.
Кроме того, по его словам, участники конференции, инициировали программу замены 50 млн. старых ламп на новые LED-лампы.
"Закупку 30 млн профинансирует Еврокомиссия. Так сэкономим 1 ГВт электроэнергии и снизим дефицит в сети. Агрессор не сможет погрузить нас в холод и тьму. При поддержке наших друзей выстоим. Искренне благодарен Франции и лично президенту Макрону за единение партнеров в помощь Украине", - отметил премьер.
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