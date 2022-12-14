Энергетический "Рамштайн": Украина привлекла около $1 млрд

18:19 13 декабря Киев, Украина

По итогам состоявшегося в Париже энергетического "Рамштайна" Украина привлекла около миллиарда долларов для прохождения зимы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Украина привлекла по итогам международной конференции "Солидарность с украинским народом". Из них половина – грантовые средства. Вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых получим еще в этом году", – написал он в Telegram.

По словам премьера, главный итог дня – вполне конкретная помощь Украине, чтобы страна прошла эту зиму с наименьшими потерями.

"Создали действенную и эффективную платформу солидарности с Украиной. Она будет обобщать информацию о наших потребностях и обеспечит механизм мгновенного ответа наших партнеров", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, участники конференции, инициировали программу замены 50 млн. старых ламп на новые LED-лампы.